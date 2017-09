Tout ce que vous devez savoir sur la Corée du Nord

Copyright de l’image AFP Image caption Pyongyang, le 24 septembre 2017

Alors que la Corée du Nord et les États-Unis continuent d'échanger des menaces, il est difficile de déterminer la façon dont cette guerre des mots est perçue par les Nord-Coréens. Le régime de Kim Jong-un maintient une prise de fer sur la population et contrôle soigneusement l'accès au monde extérieur.

Le pays est souvent représenté comme étant isolé et complètement en désaccord avec le 21ème siècle. Il est difficile d'obtenir des chiffres et de se prononcer sur ce qui ne sont que des estimations.

Mais selon ces chiffres, à quoi ressemble la vie en Corée du Nord ?

Kim Il-Sung a effectivement fondé la Corée du Nord en 1948 et sa dynastie familiale a dominé le pays depuis, avec une passation de père en fils.

Au cours de la même période, la Corée du Sud a géré six républiques, une révolution, deux coups d'États et la transition vers des élections libres et équitables. Au total, 12 présidents ont dirigé le pays, couvrant 19 mandats.

Trois millions de téléphones portables, un chiffre qui peut paraitre élevé mais dans un pays où vivent 25 millions de personnes, cela représente un peu plus d'une personne sur dix.

La plupart des utilisateurs téléphones portables se trouvent vraisemblablement autour de la capitale, Pyongyang.

En revanche, avec une population d'environ 51 millions, le nombre d'abonnements de téléphone portable est supérieur à la population coréenne.

Mythe urbain ou pas

Cela peut ressembler à un mythe urbain, mais certaines études suggèrent que les hommes nord-coréens sont en moyenne plus petits que leurs homologues sud-coréens.

Le professeur Daniel Schwekendiek de l'Université Sungkyunkwan à Séoul a étudié la taille des réfugiés nord-coréens mesurés lorsqu'ils ont traversé la frontière en Corée du Sud. Ils ont trouvé une différence moyenne de 3 à 8 cm.

Le professeur Schwekendiek souligne que la différence de taille ne peut pas être attribuée à la génétique, car les deux populations sont les mêmes.

Il rejette également les critiques qui suggèrent que les réfugiés sont potentiellement plus pauvres et, par conséquent, de plus petite taille.

La pénurie de nourriture est considérée comme le facteur principal qui peut expliquer que les Nord-Coréens sont généralement plus courts.

Des routes épurées

Les images de la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, montrent souvent des étendues d'autoroutes larges et immaculées inoccupées par la circulation, mais à l'extérieur de la ville, c'est une autre histoire.

La Corée du Nord compte environ 25 554 km de routes, selon les chiffres de 2006, mais seulement 3 % sont réellement pavés, soit quelque 724 km.

On estime également que sur 11 Nord-Coréens sur 1 000 possèdent une voiture, ce qui signifie une longue file d'attente aux arrêts de bus pour la plupart des personnes qui doivent voyager.