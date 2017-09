L'Etat de Palestine "reconnu" par Interpol

Copyright de l’image AFP Image caption C'est une nouvelle victoire diplomatique pour les Palestiniens, un pas de plus vers la reconnaissance de leur Etat.

Interpol a approuvé mercredi l'adhésion de "l'Etat de Palestine", a indiqué l'organisation internationale policière, malgré la forte opposition d'Israël.

"L'Etat de Palestine et les îles Salomon sont désormais pays membres", a annoncé Interpol sur le réseau social Twitter, en marge de son assemblée générale organisée dans la capitale chinoise Pékin.

C'est une nouvelle victoire diplomatique pour les Palestiniens, un pas de plus vers la reconnaissance de leur Etat.

Reconnaissance

Copyright de l’image AFP Image caption Les Palestiniens disposent d'un statut d'observateur à l'ONU depuis 2012.

L'Autorité palestinienne, qui milite pour la création d'un Etat, est en quête de reconnaissance par les institutions internationales.

Les Palestiniens disposent d'un statut d'observateur à l'ONU depuis 2012.

Ils ont déjà rejoint plus de 50 organisations internationales et accords, selon le ministère palestinien des Affaires étrangères. Parmi eux, la Cour pénale internationale et l'Unesco.

Interpol avait rejeté une première candidature palestinienne fin 2016.

Le résultat du scrutin de ce mercredi n'a pas été annoncé officiellement, mais la candidature d'un pays membre nécessite une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Israël s'oppose systématiquement à ces tentatives et mène à cette fin une intense campagne diplomatique.