Copyright de l’image Getty Images

La série BBC 100 femmes est de retour et pour l'heure, 60 noms figurent sur la liste, dont la présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, l'astronaute de la Nasa, Peggy Whitson et la footballeuse anglaise Steph Houghton.

Les 40 autres seront ajoutés pendant la saison en octobre.

La série annuelle - qui éclaire les problèmes qui touchent les femmes dans le monde entier - encourage cette année les femmes à changer.

Copyright de l’image AFP Image caption La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, lors d'un événement pour la paix à Washington, DC, le 25 septembre 2017

Il y a encore et toujours plus d'histoires de harcèlement, d'inégalité et un manque de visibilité dans de nombreux domaines.

Mais cette année, nous demandons aux femmes de créer des innovations pour s'attaquer à certaines de ces inégalités.

Après cinq années consécutives, 100 femmes examinent quatre sujets :

Le plafond de verre

L'analphabétisme féminin

Le harcèlement des rues

Le sexisme dans le sport

Comment est né 100 femmes ?

La série 100 femmes de la BBC nomme 100 femmes influentes et inspirantes à travers le monde chaque année.

En 2017, nous leur demandons de s'attaquer à quatre des plus grands problèmes auxquels sont confrontées aujourd'hui les femmes : le plafond de verre, l'analphabétisme féminin, le harcèlement dans les espaces publics et le sexisme dans le sport.

Avec votre aide, elles trouveront des solutions réelles et nous voulons inclure vos idées. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et utilisez #100Women #100Femmes

Lire la suite : Qui est sur la liste des 100 Femmes ?

Pour commencer, si vous le ne saviez pas déjà, voici neuf choses qui ont été inventées par une femme.

Découvrez ici certaines des solutions mondiales pour lutter contre les problèmes de santé et de sécurité auxquels sont confrontées les femmes.

Gardez le contact sur les réseaux sociaux ou utilisez le formulaire ci-dessous. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et utilisez #100Women #100Femmes