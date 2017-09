Un homme arrêté avec un kilo d'or dans le rectum

Copyright de l’image Reuters Image caption En Sri Lanka, un homme a tenté de prendre l'avion pour l'Inde avec un kilogramme d'or caché dans le rectum.

Il s'apprêtait à embarquer "avec difficulté" dans un avion quand les douaniers l'ont intercepté à l'aéroport de Colombo.

"On l'a appelé pour un examen plus approfondi après que les douaniers eurent remarqué qu'il marchait avec difficulté et semblait avoir mal", a déclaré Sunil Jayaratne.

La fouille a révélé que le suspect avait, enfoncé dans son postérieur, de l'or enveloppé dans du plastique. Les policiers en ont sorti sept petits lingots et six chaînes, l'ensemble étant d'une valeur de 4,5 millions de roupies (25.000 euros).

L'homme travaillait comme mule pour un réseau de trafiquants et s'est vu infliger une amende de 100.000 roupies (600 euros).

