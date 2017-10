Copyright de l’image BEHROUZ MEHRI / AFP

Au cours des dernières décennies, le nombre de femmes dans les emplois agricoles dans les pays en développement a augmenté et des programmes sont en place pour améliorer leurs conditions de travail. Mais cela conduit-il à une autonomisation réelle ?

En Colombie

"Nous avons beaucoup d'ignames, nous avons juste besoin d'acheteurs", explique Rosalina Ballesteros.

À Montes de Maria, dans la région vallonnée de la côte nord de la Colombie, où elle vit et travaille, la récolte a été particulièrement prospère cette année, mais la demande est faible et les ignames se décomposent.

Ainsi, la communauté a lancé un appel à l'aide via YouTube.

"Nous voulons vous inviter à acheter des ignames et à nous aider", explique le fermier dans une vidéo de 40 secondes qui a fait un carton en Colombie.

"Les ignames sont bonnes pour l'arthrite, pour la constipation et pendant la ménopause", ont scandé les agricultrices avec enthousiasme.

Au Kyrgystan

Ainagul Abdrakhmanova, une mère de cinq enfants de 32 ans, a également demandé de l'aide. Elle s'est adressée à un groupe d'entraide féminine qui se rassemble dans son village situé dans le centre des montagnes du Kyrgystan.

"Elles m'ont aidée à planter et à installer l'irrigation au goutte à goutte", explique Mme Abdrakhmanova, qui cultive des tomates, des concombres et des carottes.

Au Laos

Au nord du Laos, Mme Vieng gagne maintenant sa vie dans une ferme de champignons à Luang Prabang.

Mme Vieng a appris des techniques pour cultiver les champignons auprès du projet Agro-Biodiversity en 2014

Sa communauté a une longue tradition de collecte de champignons sauvages pour la consommation, mais ils savaient peu de choses sur la façon de les cultiver.

Mme Vieng et d'autres personnes ont reçu une formation et des ressources pour cultiver des champignons d'huîtres qu'ils vendent aujourd'hui sur les marchés provinciaux.

