Copyright de l’image Reuters Image caption Rahimi a été arrêté deux jours après les attaques à la suite d'une fusillade avec la police

Un homme du New Jersey âgé de 29 ans a été reconnu coupable d'avoir posé deux bombes dans les rues de New York City l'année dernière et d'avoir blessé des dizaines de personnes.

Ahmad Khan Rahimi, citoyen américain d'origine afghane, avait fait exploser deux bombes à Manhattan le 17 septembre 2016.

La première bombe avait fait plus de 30 blessés.

Ahmad Khan Rahimi était un "soldat dans une guerre sainte contre les Américains", ont déclaré les procureurs.

Les jurés ont rendu leur verdict lundi matin lors de leur deuxième journée de délibérations devant un tribunal fédéral de Manhattan