Espagne : Des milliers de personnes à Madrid contre l'indépendance de la Catalogne

La Catalogne, c'est nous tous!": c'est sur ce même slogan que les organisateurs de ce nouveau rassemblement avaient déjà réussi à mobiliser plusieurs centaines de milliers de personnes contre la sécession, le 8 octobre.

Témoignage de la profonde division de la société catalane, le défilé prévu dimanche intervient après un rassemblement de dizaines de milliers de personnes vendredi soir, pour la naissance de la "République", célébrée dans le vieux quartier gothique avec des feux d'artifice.

La région de Salvador Dali, par moments rebelle, aux relations toujours complexes avec Madrid, a sa propre langue et sa propre culture, mais sur ses 7,5 millions d'habitants, plus de la moitié viennent d'ailleurs ou sont enfants d'immigrés d'autres régions d'Espagne.

La manifestation aura lieu ce dimanche alors que Madrid cherche au plus vite à reprendre en main la Catalogne, dont la déclaration d'indépendance n'a obtenu aucune reconnaissance internationale et où les drapeaux de l'Espagne restent visibles sur les bâtiments de l'Etat.

Officiellement, la région est désormais dirigée directement par la numéro 2 du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria, tout le gouvernement catalan, et jusqu'à 150 hauts responsables de l'administration selon la presse, ayant été destitués.

Une des premières décisions de Madrid a ainsi été de remplacer l'emblématique chef de la police catalane, Josep Lluis Trapero, jugé trop proche des indépendantistes.

Le gouvernement espagnol avait reçu l'autorisation du Sénat vendredi de mettre en oeuvre l'article 155 de la Constitution, jamais utilisé, pour prendre les rênes de la région et y "restaurer l'ordre constitutionnel", alors que déjà plus de 1.600 entreprises ont entrepris de déménager leur siège social par crainte de l'instabilité. Et il a en ligne de mire l'organisation d'élections régionales le 21 décembre, dans moins de deux mois.

La manifestation de dimanche aura donc sans doute aussi des airs de pré-campagne électorale, car les trois partis qui en Catalogne prônent le maintien de la région au sein de l'Espagne --Ciudadanos (libéral), le Parti socialiste catalan et le Parti populaire de Mariano Rajoy-- y seront représentés.