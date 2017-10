L'acteur américain Kevin Spacey a révélé son homosexualité dans une déclaration publiée sur Twitter.

Il s'est aussi excusé auprès de l'acteur Anthony Rapp qui l'a accusé d'avoir été entreprenant à son encontre lors d'une fête en 1986, quand il n'avait que 14 ans.

Kevin Spacey a précisé qu'il ne se souvenait plus des faits.

"Si je me suis comporté comme Anthony Rapp le décrit, je lui dois mes excuses les plus sincères pour ce qui aurait été une attitude en état d'ébriété des plus inappropriées", a-t-il déclaré

Comme tous ceux qui me sont le plus proches le savent, j'ai eu dans ma vie des liaisons à la fois avec des hommes et des femmes. J'ai aimé et eu des rencontres sentimentales avec des hommes tout au long de ma vie et j'ai décidé aujourd'hui de vivre en tant que gay Kevin Spacey, Acteur américain

Spacey, 58 ans, a été deux fois récompensé par un Oscar.

Il est le personnage principal de la série de Netflix "House of Cards".

Selon lui, les accusations d'Anthony Rapp "l'ont encouragé à aborder d'autres questions sur sa vie".

Les déclarations de Kevin Spacey ont suscité aussitôt de vives réactions, certains voyant dans son coming out une tentative cynique de détourner l'attention sur de possibles écarts de conduite à l'encontre d'un adolescent.