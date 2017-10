Copyright de l’image NETFLIX Image caption Les deux sociétés se sont dites "profondément troublées" par les dernières accusations contre Kevin Spacey

Le groupe Netflix et la société Media Rights Capital, co-producteurs de "House of Cards", annonce que la sixième saison de la série, actuellement en tournage, serait "la dernière".

Cette annonce survient après que Kevin Spacey, héros oscarisé de la série "House of Cards", s'est excusé d'avoir harcelé un acteur adolescent en 1986 et a révélé du même coup son homosexualité.

Une révélation qui a suscité de violentes critiques.

Les deux sociétés se sont dites "profondément troublées" par les dernières accusations.

Une source proche du dossier a assuré que la décision d'arrêter "House of Cards", qui ne connaissait plus le succès de ses débuts en 2013, n'était "pas liée" aux dernières accusations.

Dans une interview dimanche, l'acteur Anthony Rapp, 46 ans aujourd'hui mais seulement 14 à l'époque, a raconté comment Kevin Spacey, 26 ans alors, s'était jeté sur lui lors d'une soirée dans son appartement de Manhattan. M. Rapp a expliqué avoir réussi à lui échapper en se réfugiant dans la salle de bains.

Spacey, co-star de House of Cards avec l'actrice Robin Wright, y incarne un homme politique cynique et prêt à tout pour arriver à ses fins, accédant à la présidence des Etats-Unis à force de coups bas et même de quelques meurtres.