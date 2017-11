La pneumonie, maladie la plus mortelle chez l’enfant

Copyright de l’image AFP Image caption C’est en Afrique que la pneumonie tue le plus d’enfants.

La pneumonie tue plus d'enfants de moins de cinq ans que toute autre maladie. C'est le constat dressé par Save the Children.

L'an dernier, près d'un million d'enfants de moins de cinq ans dans le monde sont morts de la maladie. C'est plus que le nombre de décès cause par la diarrhée, le paludisme et la rougeole combinés.

La pneumonie est une infection pulmonaire, qui peut également toucher les bronches. Les poumons cessent de fonctionner. Ils se remplissent de liquide, rendant la respiration de plus en plus difficile.

Les enfants sont particulièrement vulnérables dans les pays pauvres. La malnutrition les affaiblissant, ils présentent un risque accru de contracter la maladie.

Bien que la pneumonie puisse être traitée avec des antibiotiques coûtant moins de 0,50 dollars, la vaccination reste le meilleur moyen de prévenir de nouveau cas.

Save the Children réclame des vaccins moins chers, un programme de vaccination de masse ainsi qu'un meilleur accès aux médicaments.

L'ONG demande par ailleurs l'organisation d'un sommet regroupant les dirigeants du monde entier pour discuter du sujet.