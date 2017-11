Brexit: Theresa May se lance dans une bataille parlementaire

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Première ministre britannique Theresa May a rencontré hier les dirigeants du patronat européen inquiets du Brexit, au moment où son gouvernement est plus déchiré que jamais sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Union européenne.

La Première ministre britannique Theresa May entame ce mardi une bataille parlementaire majeure, avec la reprise des débats sur le projet de loi destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-uni dans le cadre du Brexit.

Ce texte crucial qui doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura effectivement coupé le cordon avec l'Union européenne, fin mars 2019, avait été approuvé par un premier vote au Parlement britannique en septembre.

Mais son examen détaillé a pris du retard, que l'exécutif a justifié par la nécessité de prendre le temps d'étudier les nombreux amendements déposés.

Le gouvernement risque une potentielle défaite sur certains amendements-clés, si des rebelles du Parti conservateur font alliance avec des députés du Labour, principal parti d'opposition. La Première ministre ne dispose en effet que d'une courte majorité au Parlement, grâce à son alliance avec le DUP nord-irlandais.

Pressions de Bruxelles

Cette épreuve de force intervient au moment où la Première ministre, affaiblie par les élections législatives de juin, peine à affirmer son autorité au sein même de son gouvernement.

Deux ministres ont dû démissionner ces dernières semaines, l'un touché par un scandale de harcèlement sexuel, l'autre accusée de mener une diplomatie parallèle avec Israël. Et le gouvernement se déchire ouvertement, entre "Brexiters" prêts à une rupture nette avec Bruxelles et partisans d'une approche plus accommodante.

La Première ministre subit également de plus en plus de pression de Bruxelles. Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, a donné deux semaines aux Britanniques pour clarifier leurs engagements sur les termes du divorce, s'ils veulent obtenir d'ici à la fin de l'année le feu vert de Bruxelles en vue de l'ouverture des négociations commerciales sur l'après-Brexit.

Toutefois, le ministre en charge du Brexit, David Davis, a reconnu que même si les députés s'opposaient au texte, le Royaume-Uni quitterait de toute façon l'UE le 29 mars 2019.