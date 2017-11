Séisme en Iran : plus de 500 morts

Copyright de l’image AFP Image caption Selon une estimation officielle, 15 500 logements ont été détruits.

Téhéran promet une action énergique pour venir en aide aux sinistrés de la province de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran.

Une grande partie d'entre eux a ont passé une deuxième nuit à l'extérieur par des températures glaciales.

Le bilan fait désormais état de plus de 500 morts.

Selon une estimation officielle, 15 500 logements ont été détruits, et 15 000 autres endommagés.

Arrivé en hélicoptère dans la matinée, le président Hassan Rohani doit ensuite rencontrer les autorités locales pour évaluer la situation.

"Je veux dire à tous ceux qui souffrent que le gouvernement a commencé à agir avec tout son pouvoir et qu'il s'efforce de résoudre (leurs problèmes) le plus vite possible", a-t-il déclaré.