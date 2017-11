HRW dénonce la loi russe sur les médias

Copyright de l’image Getty Images Image caption Selon Human Rights Watch (HRW), les restrictions imposées par Washington à la chaîne russe RT sont "malheureuses".

L'organisation Human Rights Watch (HRW) dénonce la loi russe permettant de classer des médias comme "agents de l'étranger" qui selon elle est une une "attaque" contre la liberté de la presse.

La décision malheureuse du gouvernement américain d'enregistrer RT en tant qu'agent de l'étranger a donné au Kremlin une plateforme pour riposter et c'est ce qu'il a fait avec une attaque à plein régime contre la liberté de la presse. Cette législation est taillée sur mesure pour être sélective et mise en application de manière politique pour faire taire les voix qui ne doivent pas être entendues par les Russes HRW

Cette loi est présentée comme une riposte après l'enregistrement aux Etats-Unis en tant qu'"agent de l'étranger" de la chaîne RT, contrôlée par l'Etat russe.

Le texte, adopté par les députés russes et qui doit encore être voté par les sénateurs et promulgué par le président Vladimir Poutine, permet de classer tout média international opérant en Russie sous cette appellation.

Selon Human Rights Watch (HRW), les restrictions imposées par Washington à la chaîne russe RT sont "malheureuses".

La loi russe a été également critiquée par Berlin et l'ONG Amnesty international.

Elle contraint notamment les entités concernées à donner des informations aux autorités sur leur situation financière, et à préciser dans les documents qu'elles produisent qu'ils sont classés comme tels.

Les radios Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty, financées par le Congrès américain, sont les premiers médias qui ont été avertis par Moscou d'un possible enregistrement prochain sous cette dénomination.