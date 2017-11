Crise politique en Allemagne

Copyright de l’image AFP Image caption En l'état actuel des choses, des élections anticipées semblent la solution la plus probable.

La chancelière allemande qui a échoué à former un gouvernement, fait face à une crise politique sans précédent dans son pays.

Cette situation pourrait s'achever sur de nouvelles législatives et une fin de parcours pour la chancelière.

Depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne en 1949, cela n'était jamais arrivé.

Le pays n'a pas de majorité pour être gouverné.

Dans la nuit de dimanche à lundi, après un mois de tergiversations et de négociations, les conservateurs de Mme Merkel (CDU-CSU), les libéraux (FDP) et les écologistes n'ont pas réussi à former de coalition gouvernementale.

Faute d'alternative, la première puissance économique européenne se prépare à des semaines ou mois de paralysie, sur le plan national comme en Europe.

En l'état actuel des choses, des élections anticipées semblent inévitables.

Les Allemands pourraient donc devoir retourner aux urnes début 2018, alors qu'ils venaient fin septembre d'élire leurs députés.

Angela Merkel a indiqué vouloir rencontrer lundi le président Frank-Walter Steinmeier qui joue un rôle institutionnel clé pour mettre en oeuvre la complexe procédure de dissolution.

Celui-ci a laissé entendre qu'il prendrait son temps pour décider, ce scénario n'ayant pas ses faveurs.

Au pouvoir depuis 2005, elle avait remporté les législatives de septembre mais avec le pire score depuis 1949 pour son parti conservateur.

Sa formation politique a perdu nombre de voix au profit du parti de l'extrême droite (AfD), porté par un mécontentement croissant face à l'arrivée de plus d'un million de migrants en 2015-2016.