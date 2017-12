Le Pape appelle à la coexistence

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le souverain pontife avait déjà récemment appelé au "respect du statu quo" à Jérusalem

La question des enfants qui souffrent au Moyen-Orient et dans le monde était lundi au cœur du message de Noël de Pape François.

Il a appelé à "la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte".

Devant les 50.000 personnes venues place Saint-Pierre écouter son message et recevoir la traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi", le Pape a exprimé l'espoir d'une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens avec la coexistence pacifique de deux Etats.

Le souverain pontife avait déjà récemment appelé au "respect du statu quo" à Jérusalem, en conformité avec les résolutions des Nations unies.

Appel qui intervenait après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la Ville sainte comme capitale d'Israël.