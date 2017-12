2017: des chiffres surprenants

S'appuyer sur des chiffres pour présenter les évènements ayant marqué l'année 2017 depuis janvier. BBC Afrique vous propose cette sélection avec des chiffres surprenants.

37,993

C'est le nombre de bombes et de missiles que la coalition américaine a fait tomber sur la Syrie et l'Irak de janvier à octobre 2017. La Russie a aussi fait de nombreuses sorties mais les chiffres n'ont pas été rendus publics. Il y a eu des accusations selon lesquelles les victimes civiles sont plus nombreuses que ce qui a été rapporté par Washington et Moscou. Toutefois, ces forces ont vaincu le groupe Etat islamique de la Syrie et de l'Irak.

127

C'est le nombre de volcans actifs en Indonésie, le pays qui compte le plus de volcans dans le monde. En Novembre, Mont Agung, un d'entre eux, est entré en éruption, forçant des milliers de personnes à l'évacuation.

1.7 million de personnes

Utilisateurs du hashtag #metoo sur le réseau social Twitter pour dénoncer les abus sexuels à Hollywood, un scandale au centre duquel se trouve le producteur Harvey Weinstein, selon plusieurs témoignages de femme du milieu cinématographique. Des femmes de plus de 85 pays ont participé au mouvement.

ZERO.

Le nombre de fois où la lauréate du Prix Nobel de la Paix et leader birmane, Aung San Suu Kyi, a condamné sans équivoque la violence contre la minorité Rohingyas en Birmanie, son pays. Malgré de multiples appels de la communauté internationale, notamment une pétition de Prix Nobel comme elle, Aung San Suu Kyi est restée silencieuse.

Selon Médecins sans frontières, au moins 6000 membres de cette minorité ethnique musulmane ont été tués en 2017.

730 enfants de moins de cinq ans font partie des victimes.

En septembre, Aung San Suu Kyi a qualifié de Fake news la crise des Royingyas et dénoncé un « iceberg de désinformation ».

812 terrains de football

L'iceberg A68, qui s'est détaché du glacier Larson C en Antarctique en juillet, est assez grand pour accueillir tous les matches des 12 prochaines Coupes du monde en même temps. Selon les scientifiques, ce processus naturel a été accéléré par le réchauffement climatique

44 cigarettes par jour

Selon les experts de la santé, c'est le nombre de cigarettes que les habitants de New Delhi ont «fumées» en respirant l'air pollué de la ville au début du mois de novembre. L'Inde compte 10 villes dans la liste des 20 villes les plus polluées au monde en termes de qualité de l'air.

1600%

La valeur unitaire de Bitcoin s'est rapprochée de la barre des 20 000 $ en décembre 2017 et a enregistré une croissance annuelle moyenne de près de 1 600% par rapport à 2016.

60 millions de piscines olympiques

L'ouragan Harvey a déversé 150 000 milliards de litres d'eau sur les États-Unis en août, la ville de Houston, au Texas, subissant le plus fort de la tempête. Toute cette eau remplirait 60 MILLIONS de piscines olympiques, compte tenu des mesures officielles (50 m de long, 25 m de large et 2 m de profondeur).

17

Le nombre de célébrités décédées en 2017 (jusqu'au 22 décembre) en faisant l'année la plus meurtrière pour les célébrités - du moins selon Deathlist.net, un site spécialisé dans la compilation de nécrologies célèbres. Les défunts incluent le fondateur du magazine Playboy Hugh Heffner, le comédien Jerry Lewis, le milliardaire David Rockefeller, les légendes de la musique Tom Petty, Fats Domino et Glenn Campbell, aux côtés de Mary Tyler Moore.

TROIS POUR CENT

Un sondage international publié par l'agence internationale de conseil en matière de risques politiques Eurasia Poll a montré que le président brésilien Michel Temer avait un taux d'approbation de 3%, le plus bas dans tous les pays étudiés. Même l'amélioration affichée par le dernier sondage au Brésil (6%) n'a pas suffi à le faire sortir de ce bas niveau.

Illustrations: Ismail Moneer