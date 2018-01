Trump dit avoir un bouton nucléaire "plus gros" que celui de Kim-Jong-Un

Image caption Le président américain Donald Trump a moqué mardi son homologue nord-coréen, affirmant avoir un bouton nucléaire «plus gros et plus puissant» que Kim Jong-Un.

Le président américain Donald Trump s'est moqué mardi de son homologue nord-coréen, affirmant avoir un bouton nucléaire "plus gros et plus puissant" que Kim Jong-Un.

Lors de son discours du Nouvel an à la nation, le dirigeant nord-coréen a réaffirmé que son pays était un état nucléaire à part entière, avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le "bouton" atomique.

Cette déclaration a suscité un tweet moqueur de Donald Trump.

"Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le +bouton nucléaire est sur son bureau en permanence+ (...) informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!", a tweeté le président américain.

De son côté, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley a averti que les Etats-Unis n'accepteront jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.

Ces derniers mois, Kim Jong-Un a multiplié les tirs de missiles et a mené son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour.