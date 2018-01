Danemark : la "vodka la plus chère du monde" volée

Copyright de l’image DARTZ MOTOR COMPANY Image caption La bouteille de vodka "la plus chère du monde" a été dérobée mardi du bar Cafe 33 à Copenhague.

La police danoise a ouvert une enquête sur le vol d'une bouteille de vodka dont la valeur est estimée à 1,3 million de dollars (544.668.225 FCFA).

La bouteille, faite d'or et d'argent et coiffée d'un capuchon incrusté de diamants est considérée comme la plus chère du monde.

Elle était prêtée à un bar de Copenhague où était exposée une collection de vodkas.

Brian Ingberg, le propriétaire du bar Cafe 33, a déclaré que la bouteille avait figuré dans un épisode du thriller politique « House of Cards ».

La télévision chinoise (CCTV) a montré un intrus s'emparant de la vodka russo-baltique et fuyant du bar.

Image caption L'image du supposé voleur montré par la CCTV

La police dit qu'il n'est pas clair si le voleur est entré mardi dans le bar par effraction ou avec l'aide d'une clé.

M. Ingberg a affimé à la chaîne de télévision TV2 qu'il avait emprunté la bouteille à Dartz Motor Company, basée en Lettonie.

"Cela fait partie de ma collection depuis six mois", a-t-il signalé.

La bouteille de vodka aurait été créée par le fabricant russe de voitures de luxe Russo-Baltique pour commémorer le centenaire de l'usine de l'entreprise.

Elle est décorée de cuir avec une réplique de la garde de radiateur utilisée pour les voitures russo-baltique.

Le capuchon qui est incrusté de diamants a la forme d'un aigle impérial russe.