Dans un Hollywood toujours secoué par les scandales de harcèlement sexuel, la parole de femmes était à l'honneur lors de la 75e cérémonie des Golden Globes.

Avant la cérémonie, la plupart des stars portaient du noir sur le tapis rouge, en signe de solidarité avec les victimes d'agression sexuelle et de harcèlement.Le sujet de conversation principal portait sur des campagnes comme Me Too et Time's Up, qui visent à apporter un changement pour les femmes non seulement dans l'industrie du divertissement mais aussi dans le monde entier.

Oprah Winfrey a résumé l'état d'esprit par cette phrase "un jour nouveau à l'horizon".

Première femme noire à recevoir le prix honorifique Cecil B DeMille, Oprah Winfrey a ajouté "dire notre vérité est l'outil le plus puissant que nous avons tous. Pendant trop longtemps, les femmes n'ont pas été entendues ou crues lorsqu'elles osaient dire la vérité à ces hommes puissants, mais leurs jours sont comptés, leurs jours sont comptés!"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les actrices Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon and Shailene Woodley pour la série 'Big Little Lies'

Le grand vainqueur de la soirée est 3 Billboards : les panneaux de la vengeance sur une mère qui demande que justice soit faite après l'assassinat de sa fille.

"Le pouvoir des femmes"

Nicole Kidman, qui a remporté le premier prix de la soirée pour son rôle en tant que victime de violence domestique, a dédié sa victoire aux femmes en déclarant: "Ouah, le pouvoir des femmes."

Les Golden Globes sont organisés par la Hollywood Foreign Press Association et servent de baromètre pour les Oscars qui auront lieu le 4 mars.