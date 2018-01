Martin Luther King sous Trump

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le leader des droits civiques Martin Luther King (1929 - 1968) s'adressant aux foules lors de la « Marche Sur Washington » au Lincoln Memorial, Washington DC, où il a prononcé son discours 'I Have A Dream' en 1963

Les Américains honorent Martin Luther King Jr. lundi, en ce jour férié qui aurait célébré le 89ème anniversaire de cette figure emblématique du combat pour les droits civiques.

Martin Luther King a été assassiné par James Earl Ray à Memphis le 4 avril 1968 alors qu'il soutenait un groupe de travailleurs afro-américains en grève.

Les vagues d'émotion provoquées par sa mort ont retenti à travers le monde. Martin Luther Kind Day, le troisième lundi de chaque janvier, est devenu un jour férié officiel aux Etats-Unis en 1983 sous la présidence de Reagan.

La première édition de la Journée Martin Luther King a eu lieu trois ans plus tard en 1986 et depuis, la journée est célébrée chaque année.

Cette année marque le premier jour de Martin Luther King sous la présidence de Trump alors que les relations raciales sont entachées par les déclarations du président américain.

"Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?" a-t-il demandé lors d'une réunion sur l'immigration, le 11 janvier, selon le Washington Post qui cite plusieurs sources anonymes.

"Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai toujours un rêve, un rêve profondément enraciné dans le rêve américain".

"Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens de son crédo : "Nous tenons ces vérités comme évidentes, que les hommes naissent égaux."

"Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble autour de la table de la fraternité".

Le Dr. Martin Luther King Jr. était un pasteur baptiste et un militant des droits civiques qui est devenu emblématique en Amérique et au-delà suite à son discours "I have a Dream" devant le Lincoln Memorial en 1963.

Après avoir guidé plus de 250 000 personnes lors de la "Marche sur Washington", une démonstration de protestation pacifique visant à souligner la discrimination dont les Afro-Américains faisaient toujours l'objet aux États-Unis près de 100 ans après la Proclamation d'émancipation, Martin Luther King a prononcé l'un des plus grands discours de tous les temps.