Kaboul: le bilan de l'attentat atteint 103 morts

Image caption L'attaque à l'ambulance piégée samedi au cœur de la capitale afghane a fait au moins 103 morts et 235 blessés selon un nouveau bilan. Ce dimanche la ville était anormalement calme.

Le bilan de l'attentat à l'ambulance piégée, samedi au centre de Kaboul, atteint désormais 103 morts et 235 blessés et beaucoup de policiers se trouvent parmi les victimes.

La rue où s'est produite l'explosion de l'ambulance est l'une des plus gardées de Kaboul en raison de nombreuses institutions et représentations étrangères qui y siègent mais abrite aussi des bureaux du ministère de l'Intérieur et le siège de la Police.

Cet attentat, l'un des pires à frapper Kaboul ces dernières années, est le troisième en une semaine dans le pays après l'attaque de l'hôtel Intercontinental le 20 janvier et celle de l'ONG Save The children à Jalalabad (est), mercredi.

Le niveau d'alerte en vigueur depuis une dizaine de jours reste maximal, selon une source de sécurité occidentale.