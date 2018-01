Paraguay : le chef d'un cartel de drogue arrêté

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'unité anti-drogue du Paraguay après une importante saisine (illustration).

Adriano Calonga Lechuga a été arrêté dans un appartement de luxe à Asuncion, la capitale.

Les forces de sécurité brésiliennes le recherchaient depuis qu'il s'était échappé lors d'une opération de police au Brésil l'année dernière.

Des voitures de luxe et plus de 400 tonnes de cocaïne et de marijuana ont été saisies lors des raids dans trois états brésiliens.

Le juge Lici Teresita Sánchez a ordonné son expulsion et sa remise aux autorités brésiliennes.

Lire aussi:

Adriano Calonga Lechuga sera remis à la police fédérale brésilienne cet après-midi au Pont de l'amitié, à la frontière entre les deux pays.