Poutine : "je n'ai pas de smartphone"

De nos jours les smartphones semblent faire partie de la vie quotidienne pour beaucoup de personne mais le président russe Vladimir Poutine n'en a pas.

M. Poutine déclare jeudi qu'il n'a pas de smartphone.

"Vous dites que tout le monde a un smartphone. Moi, je n'ai pas de smartphone", a-t-il dit.

Il s'adressait au directeur de l'Institut national de recherches Kourtchatov, Mikhaïl Kovaltchouk, lors d'une réunion avec des chercheurs et des académiciens russes à Novossibirsk en Sibérie occidentale.

M. Kovaltchouk venait pourtant d'affirmer dans son discours qu'à l'heure actuelle, "chacun a un smartphone dans sa poche".En 2005, il avait déjà affirmé ne pas avoir de téléphone portable.

M. Poutine avait assuré l'année dernière, lors d'une rencontre avec de jeunes Russes, qu'il avait le sentiment d'être une "personne ordinaire" dont la journée de travail "finit si tard" qu'il ne pense qu'à "aller au lit le plus vite possible" et "non pas à regarder Instagram".