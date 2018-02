"Black Panther" bat tous les records

Image caption La production Marvel Studios Black Panther, après une première semaine record, enchaîne les performances exceptionnelles. Près de 108 millions de dollars de recettes supplémentaires, soit le cumul fou de 400 millions en 10 jours

Les aventures du premier super-héros noir "Black Panther" continuent de marquer l'histoire du box-office nord-américain en dépassant les 100 millions de recettes pour un deuxième week-end

d'exploitation. Seuls quatre films désormais ont réalisé d'aussi bons chiffres.

Entre vendredi et dimanche, le 18e film de l'univers Marvel a engrangé 108 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, ce qui est la deuxième plus grosse recette pour un deuxième week-end derrière "Star Wars - le réveil de la force" et ses 149,2 millions de dollars, a fait valoir Disney, propriétaire des studios Marvel, dimanche dans un communiqué.

Deux autres films avaient franchi la barre des 100 millions pour leur deuxième week-end: "Jurassic World" (106,6 millions en 2015) et "Avengers" (103,1 millions en 2012).

Il est aussi le plus rapide des films Marvel à rapporter 400 millions de dollars en Amérique du Nord.

Selon Paul Dergarabedian, de la société spécialisée Comscore, le film a déjà rapporté 704 millions de dollars dans le monde. Et il n'est pas encore sorti en Chine et au Japon, ni partout en Russie.