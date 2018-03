La Chine maintient son objectif de croissance à 6,5 %

Copyright de l’image Getty Images Image caption Session annuelle de l'Assemblée nationale populaire de Chine

En Chine, la transition d'une phase de « croissance rapide » à un modèle de développement plus durable, basé sur la protection de l'environnement, l'innovation technologique et le désendettement, passera par une croissance économique annuelle « d'environ 6,5 % » pour 2018. Le géant asiatique reconduit donc à l'identique son objectif de 2017, selon le texte d'un discours du premier ministre Li Keqiang, diffusé lundi 5 mars avant l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP).

De même, le géant asiatique vise, comme l'an dernier, un niveau-cible d'inflation des prix à la consommation « d'environ 3 % ». « Nous avons la capacité et les conditions nécessaires pour parvenir à une croissance de meilleure qualité, plus efficace et plus durable », observe le discours.

Le budget militaire de la Chine, le deuxième du monde après celui des Etats-Unis, augmentera de 8,1 % en 2018, a fait savoir l'agence Chine nouvelle, qui cite un rapport gouvernemental. Un taux de croissance plus élevé qu'en 2017 (+7 %).

La Chine a dépensé en 2017 un total de 151 milliards de dollars pour son armée, selon un récent rapport de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS), basé à Londres. C'est quatre fois moins que les Etats-Unis (603 milliards) mais nettement plus que l'Arabie saoudite (77), la Russie (61), l'Inde (53), le Royaume-Uni (51) ou encore la France (49).