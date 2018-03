Internet a 29 ans et son inventeur est inquiet

Copyright de l’image AFP Image caption Pour Tim Berners-Lee, le Web est menacé.

Internet a 29 ans ce 12 mars et son inventeur, Tim Berners-Lee prévient de menaces liées à la puissance des compagnies qui contrôlent le web.

Ces dernières années, nous avons vu des théories du complot sur les médias sociaux, des faux comptes Twitter et Facebook ont créé la tension, des interférences étrangères dans des élections, des vols de données personnelles" Tim Berners-Lee, Lettre ouverte

Il appelle à un "cadre légal ou réglementaire" pour mieux encadrer les grandes plateformes et leur impact sur la société.

Selon lui, ces problèmes résultent du fait que peu de compagnies concentrent le pouvoir, notamment Facebook, Google, Twitter, qui contrôlent quelles idées ou opinions sont partagées.

"Ce qui à la base était une sélection de riches blogs et site web est compressé sous la pression de quelques plateformes puissantes", a déclaré le Britannique de 62 ans.

Ces plateformes en ligne ont la possibilité de racheter leurs rivaux moins puissants et de recruter les talents les plus prometteurs de l'industrie digitale.

Je veux que le web reflète nos espoirs et nos rêves plutôt que de magnifier les peurs et d'élargir les fossés. Tim Berners-Lee

Ce qui rend difficile toute compétition.

Google a maintenant près de 87% des recherches sur internet.

Facebook a plus de 2,2 milliards d'utilisateurs actifs, 20 fois plus que MySpace à son apogée.

Ces deux compagnies et leurs propriétés (Youtube et Instagram) ont plus de 60% de la publicité digitale mondiale.

Le clivage entre les personnes qui ont accès à Internet et celles qui ne l'ont pas aggrave les inégalités existantes. Il faut soutenir les politiques et les modèles d'entreprise qui élargissent l'accès au Web aux habitants les plus pauvres du monde grâce à des solutions d'accès public et investir afin de garantir un accès à un Internet fiable aux femmes et aux filles Tim Berners-Lee

Berners-Lee a aussi averti de l'existence de deux mythes dans l'imaginaire collective.

"Quand on cherche des solutions aux problèmes du web. Le mythe que le publicité est le seul modèle économique pour les compagnies sur internet. Le mythe qu'il est trop tard pour changer la manière dont les plateformes fonctionnent. Sur ces deux points, nous devons être un peu plus créatif", a-t-il ajouté.

L'ingénieur insiste sur l'importance de connecter le monde entier.

2018 est une année symbolique pour Internet: pour la première fois de l'histoire, la moitié de la population mondiale est connectée.

Tim Berners-Lee met régulièrement en garde contre les dérives de la technologie qu'il a contribué à créer.

L'an dernier, après l'élection présidentielle américaine qui avait éclairé d'un nouveau jour l'influence des réseaux sociaux, il avait appelé à une régulation plus ferme des publicités politiques.