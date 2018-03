L'actrice X Stormy Daniels poursuit son offensive contre Donald Trump

Image caption L'actrice et réalisatrice de films pornographiques s'exprimait pour la première fois publiquement sur le sujet depuis les révélations du Wall Street Journal, en janvier.

La star du porno Stormy Daniels a affirmé dimanche, lors d'un entretien diffusé à la télévision, avoir eu une relation sexuelle avec le président Donald Trump en juillet 2006, puis avoir été menacée physiquement lorsqu'elle a voulu en faire état publiquement.

Bien qu'il ne contienne pas de révélations marquantes, cet entretien à l'émission "60 Minutes", dont la chaîne CBS faisait la promotion depuis plus d'une semaine, place encore un peu plus le président américain dans l'embarras.

L'actrice et réalisatrice de films pornographiques s'exprimait pour la première fois publiquement sur le sujet depuis les révélations du Wall Street Journal, en janvier.

Image caption L'actrice de films porno Stormy Daniels à Las Vegas, le 4 février 2018.

"Laissez Trump tranquille"

Le quotidien financier avait évoqué la relation entre Donald Trump et Stephanie Clifford, de son vrai nom, et révélé qu'un des plus fidèles avocats du président, Michael Cohen, avait versé 130.000 dollars à l'actrice pour acheter son silence, quelques jours avant le scrutin présidentiel de novembre 2016.

L'actrice affirme qu'elle a subit des menaces avant d'être abordée par un inconnu sur un parking de Las Vegas, alors qu'elle se trouvait en compagnie de sa fille de deux ans.

"Laissez Trump tranquille. Oubliez cette histoire", lui aurait lancé l'inconnu. "C'est une très jolie petite fille", aurait-il alors dit en regardant la fille de Stormy Daniels. "Ce serait dommage que quelque chose arrive à sa mère", aurait-il ajouté, avant de s'en aller.

Stormy Daniels a déclaré ne pas avoir contacté la police parce qu'elle avait "peur".