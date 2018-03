Pour vivre longtemps, fuyez la solitude!

L'importance du contact physique

Selon une étude menée par des scientifiques américains, le contact physique personnel libère de l'oxytocine, de la vasoprine et de la dopamine dans le corps. Ces hormones diminuent le stress, réduisent la douleur et augmentent le plaisir. De plus, leur effet semble durable: non seulement au moment du contact personnel, mais aussi à plus long terme, ces hormones aident à lutter contre le cancer du sein ou la douleur.