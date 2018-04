Le chanteur nigérian Kiss Daniel a lancé un appel à témoin pour retrouver un fan qui lui a rendu sa chaîne incrustée de diamants d'une valeur de 39 mille dollars mardi soir.

L'artiste demande à ses followers Instagram de tagger sur son compte le nom de la personne qui a ramassé le bijou lors d'un concert à Lagos, la capitale du Nigeria.

"Je veux vraiment remercier ce fan qui m'a rendu ma chaîne quand elle est tombé hier soir. C'est beaucoup d'argent. Tagguer le s'il vous plait. J'ai quelque chose pour lui. Les populations de Vado sont des gens bien", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Musique : Ronaldinho sort un single

Le créateur du bijou, Olusola Awujoola, a posté une photo de la chaîne sur Instagram.

Copyright de l’image Instagram Image caption La chaîne en diamant de 39 000$

Le chanteur dont le vrai nom est Anidugbe Oluwatobiloba Daniel a perdu la chaîne au cours d'un concert de The BBK Africa Homecoming lundi dans un hôtel de Lagos.

Wizkid, Davido, Not3s, Wavy The Creator, Olamide, J-Hus, Odunsi The Engine, Ajebutter 22, BOJ et Santi ont participé à ce concert.

Musique : Babushka, la rappeuse de 78 ans