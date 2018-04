Vague d'hommages à DJ Avicii

Copyright de l’image Huw Evans picture agency Image caption DJ Avicii à San Francisco

Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.

De Madonna à David Guetta, les messages d'artistes et d'anonymes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire du jeune Suédois et sa contribution à la musique. ''Tellement triste... Tellement tragique", a commenté la reine de la pop Madonna sur Instagram. Pour la star française David Guetta, "le monde a perdu un musicien incroyablement talentueux".

Les circonstances de sa mort n'ont pas été révélées mais un porte-parole de la police d'Oman joint par la télévision publique suédoise SVT a indiqué "ne pas suspecter de crime".

Avicii était notamment connu du grand public pour son tube "Wake Me Up" avec le chanteur Aloe Blacc en 2013. Le Suédois s'est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon "DJ Magazine", la référence en la matière. Il avait annoncé en 2016 qu'il ne mixerait plus sur scène.

