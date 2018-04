Les deux Corées se retrouvent

Le dirigeant nord-coréen a traversé pour la première fois depuis 11 ans, la ligne de démarcation entre son pays et la Corée du Sud où il a participé à un sommet historique dans la Zone démilitarisée dans le village de Panmunjom. "En venant ici à pied ce matin, je me suis demandé, pourquoi était-il si difficile d'arriver ici", a dit Kim Jong-Un avant d'ajouter "La ligne qui nous sépare n'était pourtant pas si haute pour être traversée. Elle était si facile à traverser et nous avons mis 11 ans pour arriver ici".