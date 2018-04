Nucléaire Iranien : Londres et Berlin réaffirment leur engagement

Copyright de l’image Chip Somodevilla Image caption Manifestation contre l'accord sur le nucléaire iranien à Washington

Londres, Paris et Berlin ont réaffirmé leur engagement dans l'accord sur le nucléaire iranien. Les gouvernements britannique, français et allemand y voient "le meilleur moyen de neutraliser la menace" d'un armement atomique de l'Iran.

La Première ministre britannique, Theresa May s'est entretenue séparément au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, samedi et dimanche.

Des entretiens téléphoniques qui interviennent après la visite des dirigeants français et allemand aux Etats-Unis, où ils ont tenté de convaincre le président américain Donald Trump de rester dans l'accord.

Négocié par l'Iran et les grandes puissances (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), le texte prévoit un gel par Téhéran de son programme nucléaire jusqu'en 2025. Donald Trump, fervent opposant à l'accord signé en juillet 2015, doit annoncer le 12 mai s'il le quitte, comme il l'a maintes fois promis.

Selon John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, ce dernier n'a pas encore pris sa décision.