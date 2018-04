"J'ai quitté l'Egypte à cause de mes cheveux"

Copyright de l’image HAIR ADDICT Image caption HAIR ADDICT est un groupe Facebook lancé en mars 2016 pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux naturellement

Les raisons qui ont poussé Eman El-Deeb, une jeune égyptienne, à quitter son pays n'ont rien à voir avec les études, le travail ou un partenaire.

Elle est partie à cause de ses cheveux bouclés.

Dans un pays où beaucoup de femmes cherchent à imiter les critères "à l'européenne", les cheveux de la jeune femme de 26 ans étaient comme une malédiction.

Copyright de l’image EMAN EL-DEEB Image caption La jeune Eman El-Deeb a quitté son pays pour être acceptée comme elle est

"J'étais très triste de devoir partir, je n'avais pourtant jamais pensé m'expatrier", précise Eman.

"Mais j'étais fatiguée, à bout... Je savais que je voulais vivre dans un endroit où mon look ne dérangerait personne."

A lire aussi :

Retour à la source de mes cheveux

L'huile de coco, mythes et vertus

Bénin: exposition sur les cheveux naturels

Eman assure qu'en Egypte elle a été ridiculisée par des personnes de son entourage et par des étrangers.

"Lorsque j'ai commencé à travailler dans une banque égyptienne, un employé des ressources humaines venait me demander de me lisser les cheveux presque tous les jours", dit-elle.

Critères de beauté

En Espagne, où elle vit actuellement, Eman reçoit de nombreux compliments sur ses cheveux bouclés.

Bien que la décision d'Eman de changer de pays puisse paraitre extrême, son histoire résonnera probablement avec beaucoup de femmes.

La plupart des femmes égyptiennes ont naturellement les cheveux bouclés.

Pourtant, la plupart sont obligées de les lisser à un très jeune âge pour s'adapter aux critères de beauté imposés par la société.

Retour au cheveu naturel

Longtemps lissés, défrisés, et par conséquent fragilisés, pour suivre les canons de beauté occidentaux, les cheveux afro se sont progressivement démocratisés aux quatre coins du monde.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Lupita Nyong'o assiste à la soirée Oscar Vanity Fair 2018 le 4 mars 2018 à Bervely Hills

Portés par des personnalités, des actrices, des mannequins et des femmes politiques, sur les podiums, dans la rue, dans les bureaux, à la télévision et au cinéma, le cheveu naturel revient en force.

Qu'ils soient afro, frisés, bouclés, courts ou volumineux, la tendance actuelle est axée vers le naturel et fait de plus en plus d'adeptes.

En témoignent les cheveux de Viola Davis, Solange Knwoles ou Lupita Nyong'o qui arborent fièrement la coupe afro et une diversité de coiffures adaptées à leur type de cheveux.

Les dernières tendances en matière de coupe afro ainsi que les tutoriels pour coiffer les cheveux crépus et frisés n'ont jamais été si nombreux et ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux.