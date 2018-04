Copyright de l’image Getty Images Image caption R. Kelly, Robert Sylvester Kelly de son vrai nom

Le mouvement de soutien aux victimes d'abus sexuels Time's Up a lancé une campagne pour mettre fin à la carrière du chanteur de R&B R. Kelly.

L'américain, plusieurs fois accusé d'abus sexuels sur des femmes au fil des années, a été retiré de la liste des artistes qui devaient se produire samedi à un concert à Chicago, sa ville natale.

"Je n'avais jamais vu un concert annulé sur de simples rumeurs, mais j'imagine qu'il y a un début à tout", a-t-il réagi sur Instagram.

Mais l'organisation WOF ("Women of color"), une des organisations membres du mouvement Time's Up appelle sa maison de disques, les plateformes de streaming Spotify et Apple Music, ainsi que les organisateurs du prochain concert du chanteur le 11 mai en Caroline du Nord, à couper les ponts avec R. Kelly.

L'organisation s'est ralliée au hashtag #MuteRKelly ("Faites taire R. Kelly") sur Twitter.

Elle réclame une enquête sur les accusations d'abus sexuels qui entourent la star de 51 ans depuis des années même.

Plusieurs accusations, aucune inculpation, selon WOF

Le chanteur de "I Believe I Can Fly" avait été inculpé pour pornographie sur mineurs en 2002 avant d'être acquitté en 2008.

Selon une enquête publiée juillet 2017 par le site d'informations Buzzfeed, le chanteur a aussi été accusé d'avoir des quasi-esclaves sexuelles à ses domiciles.

Ces allégations avaient été démenties par le chanteur et n'avaient débouché sur aucune inculpation.

Une plainte a par ailleurs été récemment déposée contre R. Kelly, Robert Sylvester Kelly de son vrai nom, auprès de la police de Dallas par une femme qui affirme qu'il l'a sexuellement agressée.