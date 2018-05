Madrid : Alexander Zverev triomphe

Copyright de l’image Getty Images Image caption Alexander Zverev savoure son troisième

Dimanche en finale du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev a dominé Dominic Thiem en deux sets (6-4, 6-4).

C'est le troisième titre du tennisman allemand de 21 ans, qui a déjà remporté deux autres Masters 1000 à Rome et au Canada.

Alexander Zverev reste à ce jour le seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue depuis un an.

Zverev n'a laissé aucun suspense et s'installer dans la rencontre et est devenu le cinquième joueur en activité à compter trois Masters 1000 à son palmarès. Il avait gagné à Rome et au Canada l'année dernière.