Une école enseigne la séduction aux Chinois

Copyright de l’image Feng Li Image caption Trouver l'âme sœur devient compétitif pour les chinois

En Chine, les hommes apprennent les bases de la séduction dans une école.

Dans l'empire du milieu, la population s'élève à plus de 1,3 milliards d'habitants.

En 2016, les données démographiques ont révélée qu'il y avait 33,6 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine.

Autant dire que trouver la femme de sa vie devient un parcours du combattant, une véritable compétition ouverte à ceux qui auront tous les atouts pour séduire.

A lire: Un bébé est né quatre ans après la mort de ses parents

Avec des horaires chargés au travail, donc peu de temps pour les loisirs, des applications mobiles et site internet qui ne garantissent pas à 100% le profil idéal, certains promoteurs ont eu l'idée de créer des écoles de rencontre.

Ces coaches pour séducteurs, entraînent les amoureux afin qu'ils deviennent des hommes capables de comprendre les femmes.

Les séminaires de formation pour réussir le parfait tête-à-tête ont un coût de 4.500 dollars : à ce prix, le coaching individuel est fourni.

D'autres apprenants préfèrent des cours intensifs en ligne, moins couteux, à 30 dollars par leçons.

Au menu du programme, des cours de danse, de psychologie féminine et de conversation.

A lire: Chine : le jeu vidéo enseigné à l'école

Un aspect important des cours concerne le relooking des étudiants.

Style vestimentaire, coiffure, coupe de la barbe, choix du parfum et des bijoux sont revisités.

Une fois les cours appris- en théorie - les étudiants sont suivis en caméra cachée pour voir leurs erreurs et ainsi les corriger lors de séances de critiques.

A lire: Chine : les parodies d'art classique interdites

La moyenne d'âge des futurs Don Juan oscille entre 23 et 33 ans.

Cependant, Yi Cui, fondateur de l'agence Love Power, fait remarquer que dans son école, l'amoureux le plus jeune à 19 ans et le plus âgé 59.

Les écoles de rencontre en Chine se donnent donc pour mission d'apprendre aux jeunes chinois comment réussir à séduire des partenaires potentiels.

A lire: Chine : un sketch sur l'Afrique jugé "raciste"