Idris Elba va incarner Quasimodo pour Netflix

Image caption Idris Elba incarnera Quasimodo dans une comédie musicale inspirée du roman Notre-Dame de Paris et développée pour Netflix.

L'acteur britannique va produire et réaliser pour Netflix, une adaptation du roman de Victor Hugo. Il y jouera le rôle du bossu de Notre Dame.

Notre-Dame de Paris revisité une nouvelle fois. Cette nouvelle adaptation pour Netflix doit s'intituler Le bossu de Notre Dame (The hunchback of Notre Dame, en VO) et sera produite et réalisée par Idris Elba, selon une information du Hollywood Reporter.

L'acteur britannique vu dans la série Sur écoute, et plus récemment dans des blockbusters comme Avengers: Infinity War, Thor Ragnarok, ou Star Trek: Sans limites, va également jouer le rôle de Quasimodo.

Idris Elba sera également producteur de la musique de ce film décrit comme "une expérience sonique et musicale".

L'acteur, dont le nom a été évoqué pour incarner James Bond, figurait parmi les invités au mariage de Meghan Markle et du prince Harry, à Windsor, samedi 19 mai.