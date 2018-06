L'actu de la semaine en images

Serena Wiliams revient à Roland-Garros plus d'un an après un accouchement par césarienne qui s'est " mal passé", selon ses propres dires. Pour son retour, elle a arboré une tenue noire de super héroïne et elle a envoyé un message d'encouragement à toutes les mamans du monde sur son compte Instagram " Si je peux le faire, vous le pouvez aussi", a-t-elle écrit.