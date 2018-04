Tiken Jah : ''la dose de trop''

Copyright de l’image Getty Images Image caption Tiken Jah sur scène

La star ivoirienne de la musique reggae Tiken Jah Fakoly lance un appel à la mobilisation contre les troisièmes mandats des chefs d'Etat en Afrique.

L'artiste prépare la sortie d'un EP (un album de quatre titres) qui a pour titre ''3eme dose''.

Dans une interview dans l'émission musicale ''C'est le moment'' sur BBC Afrique, l'artiste a expliqué que le nom de l'opus fait justement référence au désir de certains dirigeants africains de se représenter au-delà de deux mandats ou de s'éterniser au pouvoir.

Une urgence

''Je n'avais pas prévu un album cette année mais par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, j'ai pensé à sortir ce EP'' a souligné Tiken Jah Fakoly.

En effet, plusieurs dirigeants africains ont changé ou ont fait part de leur volonté de changer la constitution afin de briguer un troisième mandat à la tête de leurs pays.

Les chefs d'Etat du Congo et du Burundi notamment se sont représentés en dépit des contestations de leurs oppositions et de la société civile.

Dans certains pays comme le Togo, le Gabon ou la Gambie, la Constitution ne prévoit pas de limitation de mandats.

''Vouloir se présenter au-delà de deux mandats ou s'éterniser au pouvoir est même un manque de respect vis-à-vis des gens de son propre parti politique. C'est comme si vous êtes le plus intelligent et le plus fort. Ainsi, à part vous, il n'y a pas d'autres personnes capables de gérer le pays'' s'est offusqué Tiken Jah Fakoly.

Pour le reggaeman ivoirien, rester longtemps au pouvoir retarde le développement de l'Afrique.

''C'est important de laisser d'autres gens du parti, surtout les jeunes s'exprimer et exprimer leurs compétences'' a-t-il insisté.

Le glissement

Copyright de l’image Getty Images Image caption Joseph Kabila, le chef de l'Etat congolais, a voulu modifier la constitution pour avoir un troisième mandat

Tiken Jah Fakoly s'est également insurgé contre les dirigeants africains qui, sans avoir modifié la constitution de leurs pays, font en sorte ''d'éviter d'organiser les élections pour pouvoir rester plus longtemps au pouvoir''.

Il fait ainsi référence au président de la République démocratique du Congo, Joseph kabila qui a trouvé un accord avec une partie de l'opposition pour rester à la tête du pays jusqu'en 2018, alors que son mandat prend fin en principe le 19 décembre prochain.

La société civile et une important partie de l'opposition, notamment les partis des opposants Etienne Tshisekedi et Moise Katumbi, ont lancé une campagne pour que Joseph Kabila quitte le pouvoir à la fin de son mandat.

''Le Syndrome de Blaise Compaoré''

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par une contestation populaire

Le rappeur congolais Lexxus legal, qui est intervenu sur le titre ''3eme dose'' avec Tiken Jah Fakoly a décrit cette volonté des chefs d'Etat africains de s'éterniser au pouvoir de ''syndrome de Blaise Compaoré'', du nom de l'ancien chef d'Etat burkinabè. Après avoir passé 27 ans au pouvoir, Blaise Compaoré a été renversé en octobre 2014 par un soulèvement populaire suite à sa volonté de changer la Constitution pour se représenter.

L'EP de quatre titres de Tiken Jah Fakoly sort officiellement le 7 janvier avec un concert de l'artiste prévu à Abidjan.