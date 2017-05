Libye : rencontre entre deux leaders pour la paix

Copyright de l’image Getty Images Image caption Fayez al-Sarraj le chef du gouvernement d'union nationale libyen

Deux principaux protagonistes de la crise libyenne se sont rencontrés mardi. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale (GNA) soutenu par l'ONU et l'Occident, et son rival le maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées des autorités parallèles basées dans l'est du pays, ont discuté aux Emirats arabes unis.

C'est la deuxième fois depuis janvier 2016 que les deux hommes. Se rencontrent.

Le face à face entre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, chef des forces basées dans l'est du pays, a pour principal objectif de trouver une issue favorable à la crise politique qui sévit en Libye depuis la chute de Mouamar Kaddafi. La rencontre voudrait aussi trouver des solutions à l'absence de sécurité qui mine le développement du pays.

Une source proche des pourparlers, a indiqué que les discussions devaient permettre de négocier des amendements à l'accord politique signé sous les auspices de l'Onu en décembre dernier. Aux termes de ces discussions, le gouvernement d'unité national a été créé pour tenter de sortir le pays du chaos.