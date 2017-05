Soudan du Sud : arrivée du premier contingent britannique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Soldats britanniques membres de l'équipe médicale qui se rendaient en Sierra Léone

La Grande Bretagne a envoyé mardi les premiers éléments de son contingent au Soudan du Sud, pays en proie à une instabilité chronique.

Ce pays est aussi frappé par une crise alimentaire sans précédent.

Le royaume uni a pris la décision d'acheminer des troupes au Soudan du Sud, trois semaines après que la ministre britannique du développement international Priti Patel a estimé que les violences dans ce pays relèvent d'un "génocide".

Ce contingent, est le premier en provenance du Royaume Uni qui sera déployé au sein de la Minuss, Mission de l'ONU au Soudan du Sud, depuis sa mise en place par les nations unies en 2011.

Il est composé de quelques 400 soldats britanniques, essentiellement composé de personnel médical et de spécialistes en ingénierie.

Selon une source proche de la MINUSS, les spécialistes en ingénierie, seront déployés dans les camps de protection des civils à Bentiu et Malakal dans le nord, où ils devront notamment remettre en état et améliorer les routes, le système d'écoulement des eaux et participer à la sécurité des sites.