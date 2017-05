Mugabe: nouveau séjour médical à Singapour

Copyright de l’image AFP Image caption Âgé de 93 ans, M. Mugabe est le plus vieux chef d'Etat au monde.

Le président zimbabwéen Robert Mugabe est en séjour médical à Singapour où il doit passer des examens médicaux de routine.

"Le président Mugabe a quitté le Zimbabwe pour Singapour pour un contrôle de routine", annonce le quotidien Herald qui ajoute que M. Mugabe doit revenir au pays ce week-end.

Âgé de 93 ans, M. Mugabe est le plus vieux chef d'Etat au monde.

Il est retourné lundi soir à Singapour deux mois à peine après sa dernière visite médicale en Asie qui avait fait l'objet de nombreuses spéculations.

Deux journalistes avaient même été arrêtés quelques heures pour avoir décrit la "mauvaise forme" du président.

M. Mugabe est apparu en public la semaine dernière au Forum Economique mondial sur l'Afrique de Durban.

Il a de plus en plus de mal à se déplacer seul et s'assoupit régulièrement lors des évènements auxquels il participe.

Aucun bulletin de santé officiel de Robert Mugabe n'a jamais été publié.

En 2011, WikiLeaks avait publié un câble diplomatique américain rédigé trois ans plus tôt qui affirmait qu'il souffrait d'un cancer de la prostate et n'avait plus que cinq ans à vivre.

"Je suis mort plusieurs fois. J'ai battu le Christ. Il n'est mort qu'une seule fois et n'a ressuscité qu'une seule fois", avait-il plaisanté en 2016, après une énième fausse alerte.