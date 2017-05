Un bébé d'un an enlevé et violé à Thiès

Copyright de l’image AFP Image caption Des médecins ont procédé à une chirurgie réparatrice de ses organes.

Un bébé âgé d'un an et demi a été enlevé et violé à Thiès, la deuxième ville du pays, située à 70 km de Dakar.

Selon Talla Sylla, le maire de la ville joint par la BBC, le bébé a été opéré avec succès à l'hôpital régional de Thiès.

Des médecins ont procédé à une chirurgie réparatrice de ses organes.

"Elle a été enlevée hier tôt le matin dans le domicile de ses parents puis violée et jetée dans un chantier en construction", a-t-il déclaré.

A l'en croire une enquête a été ouverte par la police.

"Je suis convaincu que l'auteur des faits qui ne peut être qu'un malade ou un monstre sera appréhendé", a ajouté M. Sylla.

