La Guinée Equatoriale devient membre de l'OPEP

La Guinée équatoriale, troisième plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique, rejoint officiellement l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le pays en avait fait la demande en janvier.

Le ministre équato-guinéen des Mines et des Hydrocarbures, Gabriel Mbaga Obiang Lima, a été accueilli par les représentants des autres pays membres au siège de l'organisation à Vienne, en Autriche.

La Guinée Equatoriale est le sixième pays africain a adhérer à l'Opep après la Libye, l'Algérie, le Nigeria, le Gabon et l'Angola.

Les pays membres de l'organisation et la Russie sont réunis jeudi à Vienne pour reconduire jusqu'en mars 2018 leurs quotas de production de pétrole dans le but de réduire les stocks mondiaux et de peser sur les prix.