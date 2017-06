Afrique du Sud : l'économie en récession

Copyright de l’image AFP Image caption L'économie la plus industrialisée du continent, a vu son PIB reculer de 0,7% au premier trimestre 2017.

L'économie sud-africaine est entrée en récession selon les chiffres officiels, publiés mardi matin.

L'économie la plus industrialisée du continent, a vu son PIB reculer de 0,7% au premier trimestre 2017.

C'est un deuxième trimestre consécutif dans le rouge pour l'Afrique du Sud

Les analystes s'attendaient à de meilleures performances : ils avaient prédit une légère croissance de l'économie sud-africaine.

Mais le recul des activités de ce premier trimestre 2017 a pour principale raison, les mauvais résultats de la production d'électricité et de l'industrie manufacturière.

Le secteur tertiaire recule aussi de 2% : résultat - 0,7% au compteur du produit intérieur brut et l'économie la plus industrialisée du continent se retrouve en récession, après une contraction aussi au dernier trimestre 2016.

La dernière fois que le pays s'était retrouvé en récession, c'était en 2009 suite à la crise économique mondiale. Cependant, le tableau n'est pas complètement sombre : l'industrie, les mines et l'agriculture affichent de bons résultats et sont en forte reprise.

Le rand, la monnaie sud-africaine a perdu tout de même près d'un pourcent de sa valeur à l'annonce de l'entrée de récession.

Ces mauvaises nouvelles sur le plan économique surviennent deux mois seulement après le limogeage controversé du ministre des finances, très respecté, Pavin Gordan et juste quelques semaines après la dégradation de la note de la dette de l'Afrique du Sud.

Désormais au niveau le plus bas, par deux des principales agences de notation, Fitch et Standard's and Poor.