Crise économique dans la zone CEMAC

Les banques de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale font face à un déficit de trésorerie.

Les 5 pays producteurs de pétrole de la zone (Gabon, Congo, Tchad, Guinée Equatoriale, Cameroun) sont touchés de plein fouet par la chute des prix du baril.

La baisse des revenus pétroliers, qui représentent entre 25 et 85 % des recettes de ces pays, a plongé la région dans une crise, qui a poussé le Fonds monétaire international à lui administrer une thérapie de choc.

Les pays de la CEMAC ont également dû recourir au marché des capitaux pour obtenir les financements nécessaires à leur fonctionnement et les investissements publics.

Les banques sont ainsi donc de plus en plus sollicitées pour des retraits importants de fonds mais aussi des prêts directs et indirects.

Aujourd'hui, ces banques font face à un déficit de trésorerie qualifié de critique par les spécialistes.

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) prépare, en conséquence, la mise en place d'un dispositif d'apport de liquidité en urgence aux banques.

Un dispositif qui pourrait être mis en œuvre avant la fin de l'année.