Missions ONU : le budget réduit de plus de 7%

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une patrouille des casques bleus.

L'organisation a enfin obtenu un accord de principe après des semaines d'intenses négociations suite à la demande des Etats-Unis de diminuer les dépenses au niveau des opérations de maintien de la paix.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un défilé des casques bleus

Les Nations Unies doivent ajuster leurs dépenses au niveau des opérations de maintien de la paix. L'accord obtenu et qui doit être soumis au vote jeudi au niveau de la cinquième commission de l'assemblée Générale fait passer le budget des missions de maintien de la paix de 7,87 milliards à 7,3 milliards de dollars américain. Les Etats Unis qui depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison blanche voulaient d'une réduction d'un milliard de dollars, soit près de 13% de leur contribution obtiennent ainsi 7,3%.

Toujours sous une pression américaine, il peut y avoir des réductions de fonds systématiques dans l'ensemble des opérations de maintien de la paix. Mais déjà les missions les plus couteuses risquent d'être les premières à être touchées. Par exemple celle de la région du Darfour au Soudan et la MONUSCO en République Démocratique du Congo avec plus d'un milliard de dollars chacune.

Il faut préciser que Washington finance 28,5% du budget des opérations de maintien de la paix et 22% du budget de fonctionnement de l'ONU.