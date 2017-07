AfSud : 4 lions s'échappent du parc national Kruger

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il y a des craintes que les lions échappés ne s'en prennent au bétail dans les fermes près de Matsulu

Les lions se sont échappés du parc national Kruger dimanche soir et ont été vus pour la dernière fois dans le village de Matsulu, ont indiqué les autorités des parcs nationaux sud-africains.

Dans un communiqué à l'attention des populations, elles ont invité les résidents du village de "faire preuve de prudence".

Le parc national Kruger (KNP) est l'une des plus grandes réserves de chasse en Afrique, couvrant une superficie de 19 485 km2.

"Les gardes forestiers et leurs homologues de l'Agence de tourisme et des parcs se sont mobilisés dans la région à la recherche des lions et nous donnerons des détails dès qu'ils nous tiendront au courant", a souligné William Mabasa, le porte-parole du parc national.

Il demande aux villageois d'être plus vigilants et de signaler toute présence de ces fauves dangereux aux autorités.

La dernière évasion de ce genre était survenue au mois de mai passé après que cinq lions étaient sortis du même parc. Quatre d'entre eux ont été capturés, mais le cinquième reste jusqu'ici introuvable.