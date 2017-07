Sénégal : 8 morts et 49 blessés après un match

Copyright de l’image Arwa Barkallah Image caption Le match opposait l'US Ouakam (Dakar) et l'équipe de Mbour (ville situé à 70 km de la capitale).

Au stade Demba Diop de Dakar, un mouvement de foule provoqué par une bagarre entre supporters a fait un premier bilan de 8 morts et 49 blessés. Un médecin sur place, plusieurs témoins ainsi que le Président de la Ligue de Football Sénégalaise (LFS) ont confirmé le bilan à la BBC.

C'est alors que l'équipe de Mbour a marqué un deuxième but que des jets de pierre et de projectiles qu'une bagarre a éclaté entre les supporters des deux équipes. Des jets de pierre et de projectiles a donné lieu à un mouvement de foule. Des supporters ont paniqués. L'arbitre a décidé de suspendre immédiatement le match.

Un mur du Stade Demba Diop, situé au cœur de la ville de Dakar, s'est effondré mais rien n'indique que l'effondrement du mur a été causé par cet incident ou si cette partie du stade s'est écroulée sur les supporters.

Copyright de l’image Yoro Mangara Image caption Suite à la bousculade un pan entier du mur des tribunes du Stade Demba Diop s'est effondré.

Augustin Senghor, Président de la LFS a présenté ses condoléances aux familles de victimes et annoncé la suspension de tous les matchs jusqu'à nouvel ordre.

Le Stade Demba Diop accueille aussi bien des matches de football que des matches de lutte sénégalaise, très populaire dans le pays. Les supporters déplorent régulièrement l'état d'entretien du stade ainsi qu'un manque de moyen au niveau du déploiement de la sécurité.

Le Ministre des Sports Matar Bâ a décidé de suspendre toutes les manifestations sportives jusque nouvel ordre.

A Dakar, la correspondance d'Arwa Barkallah