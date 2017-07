Burundi : 6 jeunes de l'équipe de robotique disparus à Washington

Copyright de l’image TWITTER/WDC POLICE Image caption Les photos des six jeunes membres de l'équipe burundaise de robotique publiées par la police américaine

Six jeunes membres de l'équipe de robotique du Burundi, qui se trouvaient à Washington pour participer à une compétition internationale, sont portés disparus.

L'annoncé a été faite jeudi par la police qui a publié leurs photos sur Twitter.

Les fugitifs, quatre garçons et deux filles, âgés entre 16 et 18 ans, étaient partis représenter leur pays au tournoi du "First Global Challenge" à Washington.

Ce sont Don Ingabire, 16 ans, Kevin Sabumukiza, 17 ans, Nice Munezero, 17 ans , Audrey Mwamikazi, 17 ans, Richard Irakoze, 18 ans et Aristide Irambona, 18 ans.

Selon la police qui demande toute information à leur sujet, "la disparition est survenue le 18 juillet".

Les organisateurs de la compétition de robotique ont indiqué avoir prévenu la police dès que le responsable de l'équipe burundaise s'est aperçu de la disparition.